Tv: Martina Attili, con i Jams per una battaglia green

Martina Attili, 19 anni, già cantautrice rivelazione di X Factor 2018, un volto da bambina, una voce che spiazza, parla di musica - è in lizza per Sanremo 2021 Nuove Proposte: "non sono mai contenta, ora ho solo superato la prima scrematura, la concorrenza è tanta, in sessantuno per quei sei posti al Festival e un countdown che comincia con le audizioni, io vado per vincere la guerra e aspiro ad arrivare sul palco per esibirmi solo allora potrò dirmi soddisfatta ma la strda è lunga". Affronta tanti temi come la recitazione, l' ecologia, il bullismo, e il covid. Su questo ultimo punto che registra un grande balzo di contagi dice all'ANSA che l'ha interpellata alla vigilia della messa in onda di 20 nuovi episodi di Jams su Rai Gulp da lunedì 19 ottobre alle ore 20.40 (i primi 5 in anteprima dal 16/10 su Raiplay), terza stagione della serie di Simona Ercolani, coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me dove lei, l'artista è guest star nel ruolo di se stessa: "troviamo in questa restrizione i lati positivi, pensiamo ai nostri nuclei familiari, alle persone fragili che possiamo incontrare casualmente. E poi è facile contagiarsi: é capitato alla mia migliore amica - rivela Attili - lo ha preso dal cuginetto cui faceva la babysitter, lui va all'asilo e lei a sua volta ha contagiato altri due nostri cari amici.È questa l'occasione per dimostrare che siamo una generazione di giovani responsabili. Mi rivolgo soprattutto a coloro che finora non hanno rispettato le regole e a quelli che pensano che portare una mascherina o non osservare le giuste distanze non modifica la situazione, vi dico fate voi la differenza, aiutiamoci". Martina è entrata nel cast di Jams dalla seconda stagione (la serie ha anche parti cantate e Attili aiuta spesso i ragazzi nelle sfide canore e nei contest musicali). Il tema centrale di questa stagione è l'ecologia, che negli ultimi anni si è imposta come una delle priorità più sentite dai ragazzi di tutto il mondo e che vedrà i 4 protagonisti uniti in una vera e propria battaglia green per salvare un'area verde da una speculazione. Tra le tante sfide affrontate dai ragazzi nella nuova stagione, si affronta anche il tema dell'adescamento online, attraverso il personaggio di Melissa. Lei è sensibile al tema affrontato in questa stagione, quello ecologico? "Tantissimo, come in lo ero sul tema trattato prima del bullismo. Sin da piccola mia madre mi ha insegnato a non utilizzare le buste di plastica, ma quelle di tela, a fare la raccolta differenziata. L'edizione cui ho partecipato di X Factor è stata la prima ecologica, ho partecipato alla manifestazione ambientale del pianeta".

Ma è vero che è stata vittima di bullismo? "Sì, ma quando ero piccolina da parte di alcuni ragazzini, io ero leader di classe, loro di un'altra e hanno fatto dispetti un po' pesanti... diciamo che erano dei prepotenti, insistenti, per dimostrare che erano loro che avevano il controllo. Comunque ci sono tanti ragazzi e ragazze che se la sono vista brutta e continuano a subire angherie, la cronaca recente ci rimanda episodi tristemente noti quasi ogni giorno, ma tante cose neanche le veniamo a sapere" Lei canta anche in questa stagione? "Sì, ho scritto un testo solo per la serie "Tu sarai com me".

Perchè ha scelto Jams? "Per i temi che affronta perchè soprattutto fondamentalmente amo recitare. La musica è la mia vita non la mollerò mai, ma ci sono artisti che fanno entrambe le cose: il mio mito è lady Gaga".Torniamo alla serie: i JAMS - Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) - dopo l'esperienza traumatica della quarantena da Covinavirus sono pronti a passare un'estate all'aria aperta a stretto contatto con la natura in un Summer Camp. Poco lontano dal camp si trova, un'area verde con un albero che sta per essere distrutto per una speculazione e i JAMS tenteranno di salvare quel piccolo paradiso naturale impegnandosi battaglia green. Nel corso della nuova stagione, infatti, si troveranno ad affrontare un altro difficile ostacolo: Melissa (Sara Casanica) sarà vittima di un adescamento online da parte di un adulto e sarà solo grazie al confronto con i suoi amici che riuscirà a superare questa brutta esperienza. Nella nuova di Jams farà il suo ingresso un altro artista amatissimo dai ragazzi, il rapper Biondo