The Phantom of the Opera debutta a Montecarlo

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Apri la tua mente, lascia che le tue fantasie si sciolgano in queste tenebre che sai di non poter combattere: le tenebre della musica della notte". A quasi 40 anni dalla sua "prima volta" (era il 1986), The Phantom of the Opera, tra i più celeberrimi musical di Andrew Lloyd Webber, debutta ancora con una nuova produzione in scena all'Opéra de Monte-Carlo, dal 16 al 31 dicembre 2023.

Realizzata con Temple Live Entertainment Ltd e Broadway Italia SRL, lo spettacolo avrà come protagonista Ramin Karimloo e soprattutto si annuncia già come una messa in scena unica: per la prima volta, infatti, la storia del geniale musicista dal volto sfigurato e del suo amore maledetto per la giovane soprano Christine Daaé, si svolgerà all'interno della suggestiva Salle Garnier di Montecarlo, realizzata dall'architetto francese Charles Garnier, che replicò una versione in scala ridotta proprio della sua "gemella" parigina in cui la storia del Fantasma dell'Opera è ambientata.

Ramin Karimloo è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più apprezzati interpreti del Fantasma, ruolo che ha interpretato nei teatri londinesi del West End, in Corea e in occasione del 25/o anniversario del musical alla Royal Albert Hall. Con lui nel ruolo di Christine Daaé ci sarà Amelia Milo, giovane soprano italoamericana il cui talento è stato scoperto da Andrea Bocelli con cui ha cantato nei concerti di tutto il mondo. La regia è affidata a Federico Bellone. (ANSA).