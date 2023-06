Nasce Il Sistina Chapiteau per i musical in tutta Italia

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Un foyer da 300 metri quadri, con tanto di area ristorazione e pianoforte e musica per l'attesa.

Una platea da 1.500 posti, con poltrone in velluto rosso e grigio. Il palco, dotato di tutte le ultime tecnologie, per altri 300 metri quadri. E ancora, 4.200 metri quadri di Pvc utilizzati, tralicci che messi in fila sono alti quanto il grattacielo della Regione Lombardia, 15 autoarticolati per portare attrezzature, scene e costumi, almeno 50 persone impiegate per dar vita al tutto. È così che Il Sistina, il tempio della commedia musicale italiana, raddoppia e da Roma lancia Il Sistina Chapiteau: un teatro viaggiante in tutto e per tutto simile all'originale romano, non fosse per la bellissima struttura a tendone, per portare i grandi musical in tutta Italia, nella formula originale, anche laddove strutture o cartelloni fino a oggi non lo permettevano.

È la nuova scommessa di Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e da dieci anni anima del Sistina. "L'idea di un teatro itinerante mi affascina da quando ero bambino - racconta - è la magia di veder sorgere luci, spettacoli, musica dal nulla". Il viaggio dello chapiteau partirà da Milano, allo Scalo Farini, inaugurato il 13 dicembre da Cats con Malika Ayane e l'orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Uno dopo l'altro, fino ad aprile, arriveranno poi Matilda Il musical, nuovo titolo della stagione del Sistina con Luca Ward en travesti nei panni della terribile preside; Il marchese del Grillo con Max Giusti; e Billy Elliot con Giulio Scarpati e Rossella Brescia. "Per l'estate mi piacerebbe spostarci verso il Salento - prosegue Piparo - E stiamo già lavorando alle prossime stagioni".

Cats aprirà anche il cartellone del Sistina di Roma, ad ottobre, dove a novembre debutterà invece la nuova My Fair Lady di Serena Autieri. (ANSA).