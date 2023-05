Ritrovato l'atto di nascita di De Filippo, ma la data è diversa

(ANSA) - NAPOLI, 26 MAG - Eduardo De Filippo avrebbe festeggiato il 26 maggio il proprio compleanno e non l'altro ieri, com'è invece riportato in tutti i profili biografici in circolazione. Lo rivela l'archivio di Stato di Napoli. La data è scritta nero su bianco nei registri anagrafici originali del 1900, custoditi presso lo stesso Archivio e che sono la fonte per gli atti di nascita integrali.

"Alla registrazione numero 577, del 30 maggio dell'anno 1900 - rivela Candida Carrino, direttore dell'Archivio di Stato di Napoli - si riporta che 'si è presentata alle ore undici antimeridiane, al Segretario della Prima Sezione Napoli-Chiaia, il cavaliere Oreste Trombaccia, Luisa De Filippo, di anni ventuno, casalinga, domiciliata in questa città, alla via Vittoria Colonna numero 5, che ha dichiarato che, alle ore otto pomeridiane del dì ventisei del corrente mese, dalla sua unione naturale con un uomo celibe non parente né affine nei gradi che ostano al riconoscimento, è nato un bambino che mi presenta e a cui dà il nome di Eduardo'. Un documento inconfutabile, con tanto di due testimoni, del tutto avulsi dalla famiglia Scarpetta (il padre di Eduardo era l'attore Eduardo Scarpetta - ndr). Stupisce che, nell'arco della sua vita, il grande commediografo e attore non abbia mai corretto la sua biografia." "Nel documento - sottolinea Carrino - Luisa De Filippo commette, sottoscrivendolo con firma autografa, insieme ai due testimoni, un falso in atto pubblico, tacendo il nome del padre naturale, e attestando che si trattava di uomo celibe non parente né affine: Eduardo Scarpetta, re del teatro napoletano, all'epoca quarantasettenne, infatti, era coniugato da ventiquattro anni con la zia di Luisa, Rosa, ed ebbe altri figli fuori dal matrimonio, oltre ai fratelli De Filippo, fra cui, pare, il poeta, drammaturgo e giornalista Ernesto Murolo, nato dalla sua unione con la cognata Anna De Filippo".

"Eduardo De Filippo - si ricorda - non era il primogenito dell'unione con Luisa: due anni prima, quando lei aveva appena 19 anni, il 27 marzo 1898, era nata Annunziatina, detta Titina.

Probabilmente sarà possibile fare verifiche anche sul suo atto di nascita, per raccogliere particolari inediti". (ANSA).