Mobilità sostenibile, alleati Almaviva e Microsoft Italia

Microsoft Italia e Almaviva "rafforzano la collaborazione per accelerare la trasformazione digitale delle aziende italiane e globali". Al centro dell'accordo - spiegano le due aziende - è la piattaforma Moova di Almaviva, che "sarà disponibile sul Cloud Microsoft Azure e nel Microsoft Azure Marketplace, accessibile a tutte le realtà globali interessate a innovare i processi legati alla mobilità e alla logistica".

"Portare la trasformazione digitale negli ambiti strategici è la nostra missione e l'intesa con Microsoft Italia segna un nuovo passo significativo verso la mobilità del futuro" evidenzia Marco Tripi, amministratore delegato del Gruppo Almaviva: "Una partnership orientata allo sviluppo di mobilità sostenibile, come servizio che risponda alle attese di cittadini e viaggiatori, capace di proporre soluzioni tecnologiche evolute agli operatori dei trasporti e della logistica per rimanere competitivi nei processi di innovazione".

"Il nostro obiettivo è supportare le realtà italiane del mondo dell'innovazione ad abbracciare le nuove piattaforme digitali per le loro soluzioni al fine di renderle sempre più scalabili e accessibili, anche a livello globale", commenta l'a.d. di Microsoft Italia Vincenzo Esposito: "La collaborazione con Almaviva va in questa direzione: supportare un'azienda innovativa del Paese nell'adozione delle piattaforme cloud per portare le nuove soluzioni digitali al servizio delle imprese, scalando talento e innovazione italiana in tutto il mondo"



