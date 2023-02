'Ci sono amori che non accadono mai' ai tempi del Covid

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - CI SONO AMORI CHE NON ACCADONO MAI, primo romanzo di Valerio Cappelli, racconta, con ritmo e puntualità, un amore tossico, l'incontro tra due persone troppo diverse, i nanismi della provincia piena di abiti firmati con dentro nulla e appunto ancora il nulla a volte oggetto di fascino. Protagonisti Matteo, scrittore disincantato, e Carlotta, commessa di Piacenza. Cosa unisce inizialmente quest'uomo e questa donna? Probabilmente nulla, solo un social condiviso ai tempi del Covid 19. Su Facebook infatti i due diventano prima amici e poi, in un crescendo da lockdown, cominciano ad amoreggiare. Tante parole al telefono, altrettanti messaggi e video erotici per consumare una sessualità impossibile da vivere. Fin qui la storia già raccontata da Cappelli, firma storica del Corriere della Sera, in CI SONO GIORNI CHE NON ACCADONO MAI, una pièce messa in scena nel 2020 al Ravenna Festival e Torre del Lago da Sergio Castellitto, anche protagonista con Isabella Ferrari. Il romanzo invece, edito da goWare (pp. 133, acquistabile su Amazon in digitale e cartaceo, € 4,50 e € 13,00) e con prefazione di Aldo Cazzullo, racconta la seconda parte di questa storia, quella in cui Matteo e Carlotta si incontrano e finalmente consumano la loro passione. E proprio quest'ultimo sarà presentato domani alle 18, alla libreria Notebook dell'Auditorium Parco della Musica-Ennio Moricone, alla presenza dell'autore in un incontro moderato da Fabrizio Roncone e con Sergio Rubini e Isabella Ferrari che ne leggeranno alcuni stralci. (ANSA).