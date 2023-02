Andreozzi, da 'Paura' a coppia in crisi Volo - Puccini

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - In attesa del debutto su Prime Video, il 5 febbraio, del suo nuovo film Una gran voglia di vivere, tratto dall'omonimo libro di Fabio Volo, che ne è anche protagonista con Vittoria Puccini, Michela Andreozzi torna da regista anche in teatro. Il 2 febbraio ci sarà la prima nazionale nella capitale al Teatro Eduardo de Filippo - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, di 'Paura' un viaggio ironico nella paura umana di e con Annalisa Aglioti.

"Annalisa ha sempre portato avanti questi personaggi molto fragili e vulnerabili quindi anche molto paurosi nell'affrontare la vita - spiega Michela Andreozzi all'ANSA -. E ha avuto l'idea così di raccontare la paura sotto tanti punti di vista, molto profondi ma in totale umorismo. Dalla paura dell'altro, a quella di rimanere soli; la paura di affrontare il giudizio, quella della maternità, tutti visti dal punto di vista femminile e dalla prospettiva della leggerezza. Facciamo questo debutto per far vedere lo spettacolo dopo due anni di fermo. C'è una scenografia molto bella e onirica di Cristiano Cascelli, con le musiche dal vivo di Alessandro Greggia".

Venendo al film, in Una gran voglia di vivere la storia parte a Milano, dove Marco (Volo), ingegnere, e Anna (Puccini), architetta che ha smesso di lavorare, genitori di Tommaso (Ludovico Nava), iniziano a volere cose diverse. Lei preme per un cambiamento netto, come un trasferimento della famiglia a Ibiza, lui preferisce lo status quo. Sembra che la rottura sia prossima, ma un viaggio in camper per la Norvegia, promesso al figlio, li costringe a rimettersi in discussione.

Fabio Volo, che solo una volta in precedenza aveva avuto un suo libro adattato per il cinema, Il giorno in più (2011) "è stato molto generoso con me - spiega la regista -. Sapeva che avrei trattato il libro con i guanti e che io avrei avuto la necessitò di difendere Anna e me l'ha lasciato fare". (ANSA).