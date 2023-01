'Festen. Il gioco della verità', dalla pellicola al teatro

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - 'Festen. Il gioco della verità', lo spettacolo tratto dalla pellicola omonima del 1998 di Thomas Vinterberg, arriva nei teatri emiliani del circuito ERT, il 24 gennaio al Fabbri di Vignola e dal 26 al 29 all'Arena del Sole di Bologna nell'adattamento scenico del regista Marco Lorenzi.

In occasione della replica di sabato 28, ERT/Teatro Nazionale organizza Vengo anch'io! Laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro: l'associazione QB Quanto Basta conduce alle 19 negli spazi interni all'Arena del Sole un laboratorio di musica e danza per i più piccoli dai 6 agli 11 anni. Al centro di Festen, la vicenda della famiglia dell'alta borghesia danese Klingenfeld che si riunisce per festeggiare il sessantesimo compleanno del patriarca Helge.

Il momento di svolta è il discorso di auguri del figlio maggiore, Christian: una volta pronunciato, cambierà gli equilibri della famiglia, svelando ipocrisie. Da questo momento, la festa si trasforma in un gioco al massacro in un continuo crescendo di tensione. Festen scava nei tabù più scomodi, affronta la relazione con la figura paterna, la verità, il rapporto con il potere e l'autorità, con riferimenti alla tragedia greca, ad Amleto ma anche all'universo favolistico dei fratelli Grimm. "Mi sembra molto toccante - commenta Marco Lorenzi - attraverso questo spettacolo poter chiedere al pubblico: perché non abbiamo la forza di vedere le cose come stanno? Perché accettiamo tutta questa finzione? Quanto coraggio richiede la verità? Con un gigantesco piano-sequenza che lungo tutto lo spettacolo verrà girato dagli stessi attori e proiettato davanti allo sguardo della platea, cerchiamo di amplificare, ironizzare, dissacrare e approfondire il senso delle domande di Festen". Lo spettacolo vede protagonisti Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi e Yuri D'Agostino, Elio D'Alessandro, Roberta Lanave, Carolina Leporatti, Barbara Mazzi, Raffaele Musella, Angelo Tronca. (ANSA).