Epifania a teatro tra Casanova pop e Mine vaganti

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Dalle "Mine vaganti" che Ferzan Ozpetek stesso ha tratto dalla sua fortunatissima pellicola del 2010, con Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini, a Torino, a Vincenzo Salemme mattatore di risate nel suo "Napoletano? E Famme 'Na Pizza!", a Milano. Fino a Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini nei panni (da Oscar) che al cinema furono di Henry Fonda e Katherine Hepburn, protagonisti a Roma di "Sul lago dorato" di Ernest Thompson. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone nel lungo weekend, ancora di festa, dell'Epifania, che conta anche il ritorno di Ale e Franz a Firenze in "Comincium"; e, a Bari, "Casanova Opera Pop", il musical di Red Canzian dedicato al gran seduttore, con oltre due ore di musica per 35 brani inediti, 30 cambi scena, 120 costumi, la regia di Emanuele Gamba e Gian Marco Schiaretti protagonista.

(ANSA).