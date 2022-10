Weekend a teatro tra Adjani-Monroe e Mazzucco per Binasco

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Dalla Monroe più intima con Isabelle Adjani a Venezia nel monologo "Le vertige Marilyn", per la regia di Olivier Steiner ed Emmanuel Lagarrigue; a Gianluca Guidi in uno dei più discussi casi di nera degli anni Sessanta, "Il caso Tandoy", riscritto oggi da Michele Guardì, a Roma. Fino al ritorno del Marchese del Grillo, con Max Giusti nel ruolo che al cinema fu di Alberto Sordi, oggi diretto da Massimo Romeo Piparo, ancora nella capitale. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo weekend, che conta anche "Dulan, la sposa", testo della scrittrice Premio Strega Valeria Mazzucco, a Torino con Mariangela Granelli, Cristina Parku e Valerio Binasco che ne firma anche la regia; e "N.E.R.D.s - sintomi", commedia ormai cult di Bruno Fornasari, che apre la nuova stagione del Teatro Filodrammatici a Milano. (ANSA).