Massimo Wertmuller ''A cuore aperto'' con Roma

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Massimo Wertmuller è il protagonista di 'A cuore aperto', scritto e diretto da Gianni Clementi, in scena fino al 13 febbraio al Teatro 7 Off, che ha aperto il sipario nei mesi scorsi a Montesacro, zona semicentrale di Roma, proprio quando molte strutture avevano sospeso gli spettacoli a causa della pandemia. L'attore, tra gli interpreti del film 'America Latina' in questi giorni nei cinema, offre con il suo monologo una riflessione divertente e amara sulle luci e le ombre della città eterna.

"Carl Gustav Jung - spiega Adriano Bennicelli, direttore del Teatro - diceva che i drammi più commoventi e più strani non si svolgono nei teatri, ma nel cuore degli uomini. Ed è proprio il cuore l'inconsapevole protagonista di questo spettacolo che, paradossalmente, non può che svolgersi sulle tavole di un palcoscenico. E' il cuore di Massimo Wertmuller messo a dura prova da Roma, la sua città, che ormai stenta quasi a riconoscere, a diventare una sorta di testimone del proprio tempo". 'A cuore aperto' diventa così "una sorta di dichiarazione di guerra a Roma e alla sua lingua fatta da un suo figlio, che rifiuta questa sorta di mutazione genetica di cui è preda la capitale, multietnica sempre in bilico fra cinismo e generosità fra disincanto e commozione, ma non solo".

Partendo dalle radici di una civiltà, l'attore intraprende un viaggio con qualche dotta dissertazione, ma anche qualche inevitabile caduta, per arrivare a riflettere sui grandi temi della vita stessa, seguendo "un percorso intimo, a volte sfrontato, alla ricerca delle proprie origini con la nostalgia di una Roma che non è più".

Teatro 7 Off, in via Monte Senario, nasce dall'esperienza venticinquennale del Teatro 7, fondato da Michele La Ginestra, che ne cura la direzione artistica. La Ginestra e Wertmuller saranno insieme in scena al Teatro Sistina da marzo in Rugantino, nei panni rispettivamente del protagonista e di Mastro Titta. (ANSA).