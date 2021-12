Weekend a teatro tra Eduardo, Pasolini e Mamma mia!

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Dall'Eduardo De Filippo di "Ditegli sempre di si" diretto da Roberto Andò, con Carolina Rosi e Gianfelice Imparato protagonisti, a Napoli; all'Eduardo di "Dolore sotto chiave" e "Sik-Sik l'artefice magico", che Carlo Cecchi cuce insieme in un unico spettacolo con anche Angelica Ippolito, a Roma. E poi l'inedita coppia Massimo Dapporto - Antonello Fassari per Andrée Ruth Shammah, che a Milano dirige "Il delitto di via dell'Orsina", commedia brillantemente costruita da un gigante del teatro come il francese Eugène Labiche. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in cartellone per il prossimo week end, che conta anche, a Palermo, il "Fellini Dream" che Emiliano Pellisari ha ideato da "Il viaggio di G. Mastorna", il film mai realizzato del Maestro; Ascanio Celestini a Genova con il suo "Museo Pasolini"; e il ritorno, a Roma, di "Mamma mia!", il musical con le note degli Abba diretto da Massimo Romeo Piparo, con Sabrina Marciano nei panni che al cinema furono di Meryl Streep e un trio di "padri" d'eccezione come Luca Ward, Sergio Muniz e Paolo Conticini che riapre il teatro Sistina. (ANSA).