Torna Ghostbusters e diventa una nuova serie animata

Tornano gli Acchiappafantasmi (Ghostbusters) e diventano una serie animata. Lo rivela in esclusiva Variety. Netflix ha infatti acceso il semaforo verde per il progetto annunciato per la prima volta nel 2022. La sceneggiatura è stata affidata a Elliott Kalan che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Si tratta del terzo cartone animato dopo 'The Real Ghostbusters' nel 1986 e 'Extreme Ghostbusters' nel 1997 Al momento non trapelano dettagli sulla trama né sul cast, ma fonti dicono che la serie animata in 3D sarà in linea con i film più recenti del franchise. Il progetto proviene da Sony Pictures Animation, con Jason Reitman e Gil Kenan di Ghost Corps, Inc.

come produttori esecutivi. I due hanno anche scritto la sceneggiatura di 'Ghostbusters: Legacy (Ghostbusters: Afterlife, 2021)' e 'Ghostbusters - Minaccia glaciale (Ghostbusters: Frozen Empire, 2024)' e si sono alternati alla regia, con Reitman al primo film e Kenan al secondo. Della produzione si occuperanno congiuntamente Netflix e Ghost Corps, Inc., ufficialmente il brand di Ghostbusters nonché una divisione di Columbia Pictures della Sony.

Per quanto riguarda Kalan, lo sceneggiatore si è fatto una reputazione come 'head writer' (autore capo) di 'The Daily Show with Jon Stewart': il suo team ha ricevuto sette candidature consecutive agli Emmy (gli Oscar della tv) e ha vinto quattro premi. Successivamente l'autore è passato a Netflix dove è diventato head writer del revival di 'Mystery Science Theater 3000', incentrato su vecchi film di fantascienza e orrorifici.

Il franchise ha prodotto anche diversi videogiochi fino al 1990 poi ripresi nel 2009 con 'Ghostbusters: Il videogioco'.

