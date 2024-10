Conti: 'Cattelan condurrà Sanremo Giovani e Dopofestival' 

"Sarà Alessandro Cattelan a condurre i 5 appuntamenti di Sanremo Giovani a novembre e dicembre su Rai2 e i 4 del Dopofestival a febbraio su Rai1".

Ad annunciarlo in diretta al Tg1 il direttore artistico Carlo Conti. Quest'anno il viaggio verso Sanremo 2025 per le nuove proposte sarà un vero e proprio talent che servirà a conoscere e selezionare i talenti emergenti che sognano di arrivare ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston e andrà in scena in seconda serata su Rai2 dal 12 novembre al 10 dicembre fino alla finale di "Sanremo Giovani - Sarà Sanremo" del 18 dicembre, su Rai1. Cattelan poi a febbraio condurrà il "Dopofestival", che torna sugli schermi della rete ammiraglia dall'11 al 14 febbraio, alla fine di ogni serata del festival. Sanremo Giovani accompagnerà i giovani artisti, che saranno valutati dalla Commissione Musicale durante le puntate, e racconterà il loro percorso, fatto di sfide, successi ed eliminazioni.

"È presto per parlare di di Natale ma va bene parlare del festival, anche se lontano, perché Sanremo è sempre vivo" dice Conti che annuncia anche la proroga dell'iscrizione dei giovani "a giovedì prossimo 10 alle ore 19". "Ci sarà un vero talent per i giovani in 5 puntate" spiega. "Mi ero preso una pausa dai talent e avevo voglia di ritornare a a maneggiare un po' la musica, quindi questo mi sembra un ottimo modo per tornare a un ambiente che conosco e che amo e farlo con dei ragazzi giovani che avranno l'opportunità poi di calcare il palco di Saremo" dice Cattelan.

Conti gli ha poi raccomandato di non prendere impegni a febbraio: "Ho reintrodotto il Dopofestival e sarà Alessandro a condurlo, quindi commenti a caldo e rivivere le puntate del festival". "Carlo - spiega Cattelan - mi ha proposto un progetto un progetto interessante, ampio e quindi sono sono molto felice e questo è l'altro lato un po' della mia carriera: da una parte il talent e dall'altro la seconda serata divertente ad accompagnare a dormire gli ascoltatori che, dopo essersi goduti Sanremo, si godranno un po' di dibattito finale su quello che è successo". E aggiunge: "Vi tengo svegli bellezze...". E alla giornalista del Tg1 che gli chiede se porterà un po' della sua sana follia all'Ariston, Cattelan risponde: "Per quel poco che ho visto a Sanremo mi sembra che di follia in quella settimana già ce ne sia, quindi la raccoglierò il più possibile e cercherò di restituirla a voi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA