Rapinata del Rolex a Roma la moglie di Chris Cornell

Un pugno allo stomaco così forte quasi da farle perdere l'equilibrio e il Rolex strappato a forza dal polso. Il tutto a via del Corso, nel centro di Roma, tra la folla di turisti e passanti poco dopo l'ora di pranzo. Vittima della rapina particolarmente violenta Vicky Cornell, la moglie del cantante suicida nel 2017 dei Soundgarden poi Audioslave.

La rapina è avvenuta attorno all'ora di pranzo a via del corso angolo via dei Greci, una strada tranquilla nel caos del centro:

Vicky Cornell è stata avvicinata, poi colpita con un pugno e rapinata del prezioso orologio, oro rosa tempestato di diamanti.

La donna non è voluta ricorrere alle cure mediche. Indagini sulla rapina sono in corso da parte degli agenti del commissariato Trevi che stanno recuperando le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la scena e il rapinatore in fuga.

Un altro furto eccellente di Rolex è stato consumato nelle scorse ore a Roma: vittime il calciatore della Lazio e della Nazionale, Mattia Zaccagni, e l'influencer Chiara Nasti.

Rientrando a casa ieri attorno alle 17.30 la coppia si è accorta che la porta era chiusa dall'interno, si è insospettita e ha dato l'allarme al 112. A quanto accertato, i ladri sono entrati da una finestra del bagno e una volta in camera da letto hanno devastato mobili, armadi e aperto la cassaforte. Da quantificare il valore del bottino tra borse, scarpe, orologi e gioielli.

Già nei mesi scorsi la coppia aveva subito un furto. Nasti ha dato la notizia mostrando sui suoi account social scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia.", il commento dell'influencer su Instagram..

