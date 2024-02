A Billie Eilish il Grammy per la miglior canzone dell'anno

Dopo la sfilza di primati conquistati nel 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista nei 66 anni di storia dei Grammy a vincere quattro volte per il miglior l'album dell'anno, considerato l'onore più prestigioso della serata. Con Midnights la pop star miliardaria supera Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria. Swift aveva già vinto per Fearless, 1989 e Folklore.

Billie Eilish ha invece vinto per la migliore canzone con la ballata per pianoforte What Was I Made For?, scritta per la colonna sonora di Barbie. Salita sul palco a fianco del fratello, il produttore e compositore Finneas, ha ringraziato la Recording Academy e ha dedicato il premio a tutta la squadra del film che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo la scorsa estate. Soprattutto, ha nominato la regista Greta Gerwig e la protagonista Margot Robbie, che sono state escluse dalle candidature agli Oscar.

Durante il momento 'In memoriam', dedicato alle celebrità scomparse durante l'anno, Annie Lennox che ha interpretato Nothing Compares 2 U in onore di Sinead O'Connor, la cantante e attivista irlandese morta il 26 luglio. In sintonia con lo spirito battagliero di O'Connor, Lennox ha concluso la sua esibizione con un appello: "Artisti per il cessate il fuoco - pace nel mondo".

