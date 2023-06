Giorgia Soleri si prepara al trasloco mentre Damiano è in tour

Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante, dopo la rottura resa ufficiale dal video in cui Damiano è stato ripreso in discoteca mentre baciava un'altra ragazza. Modalità non gradita dalla Soleri che si è sfogata su Instagram.

"Per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti - è stato l'attacco dell'influencer -, avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere il 9 giugno. Non è andata così e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì.

Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi sei bellissimi anni insieme".