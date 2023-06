Tiziano Ferro, dopo sei anni sento ancora il vostro amore

(ANSA) - LIGNANO SABBIADORO, 08 GIU - Emozionato e teso come può esserlo solo chi è rimasto troppo a lungo lontano da ciò che ama di più. La voce rotta, gli occhi lucidi, la commozione tenuta malamente a bada dietro un sorriso forzato, Tiziano Ferro torna sul palco dopo sei anni di assenza dai live. "Non è facile", ammette il cantautore a inizio concerto, davanti ai 22mila dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, arrivati per la data zero del TZN tour 2023. Due ore e mezzo di uno show innovativo dal punto di vista tecnologico, con una scenografia immaginata come un foglio bianco sul quale prendono vita grafiche e visual. Scaletta densa con 34 pezzi inseriti: si parte con Accetto Miracoli, ma è un continuo dialogare tra passato e presente. Tra i successi di venti anni fa come Sere Nere o Xdono, con le immagini di Tiziano poco più che ventenne che passano sul grande schermo alle sue spalle. Un modo per celebrare il ventennale della sua carriera, annullato nel 2021 causa covid. E poi l'omaggio dovuto, voluto. Necessario. In completo giacca e pantaloni di paillettes luccicanti, Ferro prova a far scatenare il pubblico (non troppo caldo, a dire il vero) con E Raffaella è Mia, con videodedica all'icona della tv, scomparsa due anni fa.

"Raffaella, amica mia, ci unisce un racconto infinito fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie, serate a parlare di sogni e progetti. Hai creduto in me da subito. Mi hai aiutato a mettere insieme i frammenti dello specchio rotto dal quale osservavo il mio riflesso distorto". Tra coriandoli, stelle filanti, fuochi d'artificio, il live va (anche se sembra stentare a decollare davvero), passando per alcuni altri passaggi importanti: il momento in cui Ferro, di nuovo commosso, canta La Prima Festa del Papà, il brano del 2022 dedicato ai suoi due figli, avuti con il marito Victor Allen. E poi quando, prima di intonare Il Conforto, invita il pubblico a dedicarla "a chiunque ha subito una violenza che non doveva perché il conforto è un diritto di tutti". E il riferimento sembra essere a Giulia Tramontano, la ragazza incinta al settimo mese, uccisa dal suo compagno. (ANSA).