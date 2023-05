Tour in E-R per il Cirque Bidon, storica compagnia francese

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAG - Torna in Emilia-Romagna fino al 3 settembre il Cirque Bidon, storica compagnia francese che si sposta su carrozze trainate da cavalli. Nonostante le gravi difficoltà dovute all'alluvione, va in pista il nuovo spettacolo "Chacun ses reves-A ognuno i suoi sogni" in 17 comuni della regione, con oltre 80 repliche tra le province di Bologna, Ravenna, Modena, Reggio e Parma. Il tour - tappa di debutto Castel San Pietro (Bologna), fino all'1 giugno, chiusura a Colorno (Parma) - è realizzato da Ater Fondazione e Teatro Necessario Circo Bologna. La carovana di giocolieri, acrobati, cantastorie, galline e altri animali da cortile, una delle compagnie che hanno maggiormente contribuito alla nascita del circo contemporaneo italiano ed europeo, è guidata dal fondatore François Rauline, detto Bidon, e porterà in scena, o meglio "in pista", un viaggio poetico in cui il teatro si mescola alla danza, la comicità alla liricità.

Intorno alla pista tutte le roulotte prendono vita, in scena poche cose, un tavolo, qualche sedia: saranno gli acrobati, gli attori, i musicisti a portare in pista l'azione, tra scene comiche, gag e momenti poetici. "Lo scopo della compagnia è divertirsi e far divertire, con uno spettacolo in cui il teatro si fonde con la danza e il circo e la comicità con la poesia", spiega l'assessore regionale alla cultura Mauro Felicori. "Non vediamo l'ora di incontrare tutti i pubblici - dice François Rauline - non solo la sera allo spettacolo, ma anche di giorno all'accampamento o durante i nostri viaggi in carrozza".

Testimone di una scelta di vita controcorrente, il Cirque Bidon è nato in Francia negli anni '70, in netta controtendenza rispetto al circo tradizionale, quello degli animali esotici e delle grandi famiglie circensi. Dopo essere stato uno dei "padri" del movimento parigino che animò il maggio francese nel '68, Rauline ha dato vita all'idea di questo circo, che ha iniziato il suo girovagare per l'Europa nel 1976, proponendo in scena un mix di teatro, acrobazie, musica dal vivo e clownerie.

Un circo felliniano, che si è trasformato in leggenda e ha aperto la strada al nouveau cirque, che ha conquistato oggi anche i teatri. (ANSA).