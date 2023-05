Harpissima a Cagliari con la star internazionale Boldachev

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAG - Per tre giorni Cagliari capitale dell'arpa con la star internazionale Alexander Boldachev. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Sa Manifattura l'appuntamento è con Harpissima: concerti, momenti di approfondimento e un'esposizione di diversi esemplari dello strumento.

Cagliari è una delle cinque città italiane (insieme a Noventa Padovana, Roma, Matera, Bressanone) scelte per l'edizione 2023 della manifestazione che si svolge ormai da più di vent'anni. La direzione artistica dell'evento è affidata all'affermata arpista e insegnante Tiziana Loi, in collaborazione con l'associazione musicale Arpeggiando. La stella sará Boldachev: a soli trentatre anni è anche pianista, compositore, pedagogo, vincitore di numerosi concorsi internazionali e ideatore di prestigiose manifestazioni legate all'arpa, come il Zurich harp festival.

Il calendario di Harpissima si apre venerdì alle 9 con l'inaugurazione, nella Sala Officina, della mostra che per l'intera durata della manifestazione vedrà in esposizione le arpe della Salvi Harps. Alle 20 grande concerto dell'European Suzuki Harp Ensemble, formazione composta da trenta giovani arpiste, dedicato alla memoria di Gabriella Bosio, arpista di fama internazionale, scomparsa alla fine del 2022. Il sabato mattina è dedicato all'approfondimento della didattica musicale, con Tiziana Loi che alle 10.30 terrà una conferenza dal titolo "Crescere con la musica" in cui illusterà il metodo Suzuki, il sistema per insegnare la musica ai bambini elaborato nella prima metà del XX secolo dal violinista giapponese Shinichi Suzuki.

In serata arriva il recital di Boldochev alle 19.30 (primo turno) e alle 21 (secondo turno): dalla musica classica ai giorni nostri, partendo da compositori come Tchaikovsky o Villa Lobos per arrivare al rock di artisti come Queen, Red Hot Chili Peppers, Nirvana o Scorpions. Domenica la giornata è dedicata alle masterclass con Boldochev. L'ingresso ai concerti e alla mostra è libero e gratuito. (ANSA).