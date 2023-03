Weekend in Musica, dai Maneskin a Roger Waters

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Giovedì 23 marzo Gianni Morandi è al Pala Alpitour di Torino, Salmo alla Kioene Arena di Padova, Max Pezzali al Brixia Forum di Brescia, Francesca Michielin al teatro Colosseo di Torino, Ernia al Mediolanum Forum di Assago (MI), Marco Masini al teatro Galleria di Legnan o (MI), Coma_Cose all'Estragon di Bologna.

Venerdì 24 i Maneskin sono al Palazzo dello Sport di Roma, Salmo al Pala Alpitour di Torino, Coma_Cose all'Estragon di Bologna.

Sabato 25 Renato Zero è alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Gianni Morandi al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona, Eros Ramazzotti al Pala Alpitour di Torino, i Maneskin al Palazzo dello Sport di Roma, Max Pezzali all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, Marlene Kuntz al teatro Magda Olivero di Saluzzo (CN), Coma_Cose al Viper Theatre di Firenze.

Domenica 26 Renato Zero è alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Max Pezzali all'Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova, Ernia al Palazzo dello Sport di Roma, Coma_Cose al Viper Theatre di Firenze, Richard Galliano al teatro Sociale di Bergamo.

Lunedì 27 Roger Waters al Mediolanum Forum di Assago (MI), Nino D'Angelo al Cinema Teatro Politeama di Piacenza, Gaia all'Hiroshima Mon Amour di Torino.

Martedì 28 marzo Gianni Morandi al Palaflorio di Bari, Maneskin al teatro Palapartenope di Napoli, Max Pezzali alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Roger Waters al Mediolanum Forum di Assago (MI), Albano al teatro Colosseo di Torino, Jorge Rossy al Blue Note di Milano.

Mercoledì 29 Maneskin al teatro Palapartenope di Napoli, Max Pezzali alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Damien Rice al teatro Dal Verme di Milano, Fast Animals and Slow Kids al teatro Morlacchi di Perugia, dEUS ai Magazzini Generali di Milano, Tommy Emmanuel al teatro Duse di Bologna. (ANSA).