Violinista Augustin Hadelich in Italia dopo oltre dieci anni

Appuntamento speciale il 23 marzo a Roma con il violinista Augustin Hadelich, che torna ad esibirsi in Italia dopo una assenza di oltre dieci anni. Il musicista sarà sul palco del Teatro Argentina alle 21 per il debutto con l' Accademia Filarmonica Romana. Nato in Toscana nel 1984 da genitori tedeschi, Hadelic ha cominciato lo studio del violino in Italia, per poi proseguire alla prestigiosa Juilliard School di New York. Nel 2006 ha vinto all'International Violin Competition di Indianapolis. Di cittadinanza tedesca e americana, il violinista trentanovenne viene lodato soprattutto per la tecnica straordinaria e il rigore delle sue interpretazioni. Artista della Warner Classics, vincitore nel 2016 del Grammy Award nella categoria "Best Classical Instrumental solo", è ospite delle principali sale concertistiche americane, europee e dell'Estremo Oriente, e si esibisce con le più importanti orchestre statunitensi oltre che con i Berliner Philharmoniker, Orchestra del Concertgebouw, Orchestre National de France, London Philharmonic Orchestra. Il suo ultimo recital in Italia è stato a Trieste al 2012. A Roma ha suonato una volta sola appena diciassettenne nel 2001 su invito di Uto Ughi. La serata con la Filarmonica Romana apre il primo, breve, tour italiano del violinista che nei giorni successivi sarà a Perugia, Genova e Torino. Haudelic suona il prezioso Giuseppe Guarneri del Gesù del 1744, noto come "Leduc, ex Szeryng". In programma del concerto romano comprende due Partite per violino solo di Johann Sebastian Bach, che si alternano alla musica dell'afroamericano Coleridge-Taylor Perkinson (1932-2004), di cui si ascolteranno Blue/s Forms e Louisiana Blues Strut, un mix di contrappunto, jazz, blues, musica folk e spiritual che conferiscono all'autore uno stile personalissimo.