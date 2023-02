La musica si racconta alla nuvola con i "Dialoghi sinfonici"

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Qual è il filo rosso che lega la musica di ieri alla musica di oggi? Davvero la musica classica è così distante come si pensa dalla musica popolare? Da queste domande nascono i Dialoghi Sinfonici: un viaggio immersivo nell'evoluzione musicale, partecipativo e coinvolgente, condotto dal maestro Germano Neri, che insieme all'Europa Incanto Orchestra forniranno degli esempi estemporanei per scoprire le reciproche influenze tra i due generi. Un'occasione per scoprire come la musica è cambiata e si è evoluta nel tempo, fino ai giorni nostri.

"Il titolo 'tra' musica colta e popolare indica proprio questa commistione tra i due generi e tutto quello che c'è nel mezzo - ha evidenziato il maestro Germano Neri, direttore dell'Europa InCanto Orchestra - Io vorrei che si capisca che parlando lo stesso linguaggio alla fine la differenza tra musica colta e popolare è una differenza concettuale e di utilizzo" Dopo il tutto esaurito di domenica 22 gennaio con "Ouverture a... Mozart, Rossini e Verdi", Europa InCanto propone il suo terzo appuntamento per domenica 12 febbraio, alle ore 11, alla Nuvola dell'EUR con: "Tra musica colta e popolare".

Inserito nella seconda stagione di "EUR Culture per Roma" programma di eventi, cultura e spettacoli ideato e promosso da EUR S.p.A. con la direzione artistica di Oscar Pizzo, il progetto "Dialoghi Sinfonici", in co- produzione con il Teatro dell'Opera di Roma ed EUR S.p.A. e in collaborazione con Europa InCanto Orchestra. Il programma di domenica 12, "Tra musica colta e popolare" comprende: Rapsodia n. II, di F. Liszt; Danze ungheresi, di J. Brahms; La danza, di G. Rossini. I brani verranno eseguiti dall'Europa InCanto Orchestra, ensemble musicale composto interamente da giovani under 35, diretta dal maestro Neri.

Dopo l'appuntamento di domenica 12, i "Dialoghi Sinfonici" danno appuntamento per l'ultimo incontro di domenica 26 marzo 2023 (ore 11:00) con "Il poema sinfonico, la musica e il mistero", sempre alla Nuvola di Roma. Dialoghi sinfonici sarà a maggio anche al Teatro San Carlo di Napoli per 6 appuntamenti.

