Rush! dei Maneskin è disco d'oro

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Rush!" il nuovo album dei Maneskin, pubblicato lo scorso 20 gennaio, è certificato Disco d'Oro.

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il disco è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo. La discografia dei Maneskin conta attualmente 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 49 dischi d'oro.

La band ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria "Best New Artist", e tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti nel 2022 ci sono Favorite Rock Song agli American Music Awards con "Beggin'" e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di "I WANNA BE YOUR SLAVE" (la prima volta in assoluto per un artista italiano), brano che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Top Rock Song ai Billboard Music Awards. I Maneskin sono inoltre stati premiati come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards 2022, dove per la prossima edizione hanno ricevuto ben due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year.

La band, che sarà ospite al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio (sul palco anche Tom Morello), ripartirà per la tournée mondiale il prossimo 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti: si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (sold out) e 25 luglio 2023. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500.000 biglietti. (ANSA).