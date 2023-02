Sanremo: con Maneskin anche Tom Morello sul palco

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - I Måneskin saranno ospiti alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio. Sul palco anche Tom Morello - leggendario chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora - con cui hanno collaborato per il singolo "Gossip", contenuto nel nuovo album "RUSH!", uscito il 20 gennaio scorso. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan si sono recentemente esibiti live con "Gossip" al fianco di Tom Morello, ospiti del celebre Tonight Show di Jimmy Fallon.

La band è candidata nella categoria "Best New Artist" ai Grammy Awards 2023, che si terranno a Los Angeles questa domenica 5 febbraio. Il disco continua la sua conquista delle classifiche globali: si trova attualmente al #1 posto in 15 Paesi, è nella Top 5 di 20 Paesi e conta oltre 500milioni di stream. (ANSA).