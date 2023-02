Dal 19 al 21 maggio la 12esima edizione di Piano City Milano

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - Dal 19 al 21 maggio i pianoforti saranno protagonisti del dodicesimo appuntamento con il festival Piano City Milano. Dopo 4 anni - annunciano gli organizzatori - si potrà nuovamente assistere ai concerti anche nei cortili e nelle case dei milanesi. Da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio, sul sito ufficiale della manifestazione sarà possibile candidarsi come pianisti o proporre la propria casa (già dotata di pianoforte) o cortile per ospitare un concerto, oppure candidarsi come guest con un concerto autoprodotto (per le realtà a vocazione culturale e/o organizzazioni senza scopo di lucro). Nel corso degli anni il festival ha presentato più di 3.200 concerti in 400 luoghi della città di Milano e di altri comuni lombardi, con oltre 3.800 artisti e un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo. Con gli House Concert e i Concerti in Cortile ha trasformato spazi privati in luoghi d'incontro e di performance musicali, con le Piano Night ha animato la città anche dopo lo scoccare della mezzanotte con concerti fino all'alba, e con i concerti diffusi in città ha portato la musica nei parchi e nei musei più importanti. (ANSA).