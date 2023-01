Spotify, 4 podcast tra true crime e comicità aprono il 2023

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Spotify apre il 2023 con il lancio di 4 nuovi podcast originali, all'insegna del true crime e della comicità e il ritorno di uno show diventato ormai un cult per gli appassionati italiani. Le prime novità true crime in piattaforma sono Metanolo, Predatori e la quarta stagione di Non Aprite Quella Podcast, creato da J-Ax e condotto insieme al rapper Pedar e al giornalista e autore Matteo Lenardon che inizierà il 19 gennaio.

Spotify propone anche Taq - Tutti Allenatori Qui, podcast dedicato al mondo dello sport, condotto dai comedians Luca Ravenna e Daniele Tinti e a partire dal 26 gennaio, sarà disponibile solo su Spotify Brodo, un innovativo video podcast condotto dal collettivo The Pills.

Il nuovo podcast Metanolo, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Will Media e Boats Sound, è tutto incentrato sul racconto dello scandalo del vino al Metanolo del 1986 e sarà disponibile dal 20 gennaio con i primi due episodi ai quali seguiranno altri 6 episodi quotidiani.

E' un intrigante viaggio in un terribile crimine che ha distrutto l'economia vitivinicola degli anni '80, condotto da Giulia Delogu, autrice di Will Media. a.

Predatori è la rivisitazione in chiave narrativa delle esistenze dei manipolatori più affascinanti e letali nella storia della contemporaneità. Il podcast, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Gli Ascoltabili, è condotto dall'attrice Orsetta Borghero e sarà disponibile solo su Spotify a partire dal 25 gennaio.

In Taq - Tutti Allenatori Qui, iniziato il 9 gennaio, Luca Ravenna e Daniele Tinti ogni lunedì raccontano per circa 45 minuti i migliori avvenimenti della settimana sportiva.

I The Pills, a dieci anni dalla loro nascita, tornano con 'Brodo' un innovativo video podcast che racchiude tutte le esperienze raccolte in questi anni, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Show Reel Agency. (ANSA).