Shakira bacchetta Piqué, hai scambiato una Ferrari con la Twingo

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio...". Shakira si vendica come sa fare meglio e cioè con la sua voce inimitabile che canta strofe sincere e avvelenate nel suo nuovo brano con il producer Bizarrap. Il riferimento, anche se la popstar non ne dice mai il nome ovviamente, è all'ex marito Gerard Piqué e alla nuova fidanzata Clara Chia Marti, che ha più di 20 anni in meno di Shakira.

La cantautrice colombiana è la voce del Vol. 53 di "Bzrp music sessions", format del produttore argentino riconosciuto come uno dei produttori più importanti al mondo. In questa sessione, disponibile in digitale e visibile su https://youtu.be/CocEMWdc7Ck il producer ha utilizzato sintetizzatori distintivi e insieme a Shakira ha creato un sound unico e moderno con rimandi alla musica degli anni '80.

La cantante dice ancora: "Non tornerò qui, non voglio un'altra delusione/Sei un campione/E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore". E ancora: "Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura/Le donne non piangono più, le donne fatturano".

Tantissimi i commenti e i Mi piace che continuano ad affollarsi sotto il video. Su tutti spicca quello di Antonella Roccuzzo, ovvero lady Messi, che ha commentato con 5 emoj con il simbolo del fuoco. (ANSA).