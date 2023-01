Rihanna pubblica il trailer del primo Apple Music Super Bowl

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Rihanna ha pubblicato un trailer ufficiale che anticipa il suo ritorno alla musica come headliner del primo Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show.

A poche settimane dall'Halftime Show, i fan possono "Rih"-approfondire tutto ciò che riguarda Rihanna su Apple Music e con il nuovo Apple Music Sing i fan possono cantare le loro canzoni preferite di Rihanna con voci regolabili e testi in tempo reale con molteplici visualizzazioni dei testi per aiutare i fan a prendere il comando, esibirsi in duetti, cantare i cori e altro ancora.

La partnership pluriennale tra la NFL e Apple Music porta in vita l'Halftime Show del Super Bowl, lo spettacolo musicale più seguito dell'anno, con Apple Music, che celebra musicisti, autori, produttori e fan e offre la migliore esperienza di ascolto musicale al mondo con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e un suono coinvolgente potenziato da Audio Spaziale.

Apple ha rivoluzionato l'esperienza musicale con iPod e iTunes e continua la sua pluripremiata tradizione con Apple Music.

