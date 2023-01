Sananda Maitreya, esce Welcome to MadHouse: Costa Rica Sessions

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Esce il 13 Gennaio 2023 in anteprima su YouTube, il documentario live "Welcome To The MadHouse: The Costa Rica Sessions", un docufilm che racconta il dietro le quinte nella preparazione di un concerto live di Sananda Maitreya (il nome preso da Terence Trent Darby). Lo stesso giorno esce, su tutte le piattaforme digitali, l'album Live omonimo della sound track, pubblicato da TreeHouse Publishing.

Nell'estate 2022, Sananda è stato invitato in Costa Rica per una esibizione live incentrata sull'esecuzione di brani tratti dal suo ultimo studio album "Pandora's PlayHouse". Il docufilm racconta la preparazione di questo concerto e tutto quello che accade quando una band si ritrova in studio per preparare una esibizione Live. Sananda spiega i suoi progetti, le sue ispirazioni, la genesi di come nasce una sua canzone: dall'idea all'arrangiamento, le differenze tra la registrazione in studio per la realizzazione dei suoi album (che fa da solo suonando tutti gli strumenti), alla esecuzione dal vivo nei concerti, dove le canzoni prendono una nuova forma, quando vengono eseguite Live con la sua band italiana: 'The Sugar Plum Pharaohs'. Il docufilm è diretto da Luciano Boschetti, prodotto da Francesca Francone Maitreya per TreeHouse Publishing, la fotografia è di Paolo Poletti.

'The Sugar Plum Pharaohs', la band di Sananda, è composta da musicisti italiani: Marco Mengoni alla batteria e cori, Francesca Morandi al basso e Luca Pedroni alla chitarra.

Le registrazioni sono state fatte nel TreeHouse Publishing Studio B a Milano.

Nella prima parte del docufilm Sananda e la sua band sono impegnati nelle prove e nella costruzione della scaletta, nella seconda parte invece si può assistere al concerto in studio, ascoltando la track-list finale che è contenuta nell'omonimo live album "Welcome to the MadHouse : The Costa Rica Sessions !" Il documentario sarà trasmesso in anteprima sul canale ufficiale YouTube (www.youtube.com/SanandaMaitreya) il 13 gennaio alle 18. (ANSA).