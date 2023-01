L'elisir d'amore, l'Opera di Roma torna con Donizetti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'Opera di Roma torna l'11 gennaio al suo pubblico dopo le festività di fine anno con L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Protagonisti dell'opera comica del compositore bergamasco, conosciuta dal grande pubblico grazie alla celebre aria 'Una furtiva lagrima', il soprano polacco Aleksandra Kurzak e il tenore americano John Osborn. Sul podio Francesco Lanzillotta, al debutto nel teatro della sua città. Lo spettacolo, firmato da Ruggero Cappuccio, è stato proposto per la prima volta al Teatro Costanzi nel 2011, e poi ripreso nel 2014.

La "regista" sentimentale della vicenda è Adina che respinge il corteggiatore Nemorino costringendolo a ricorrere a un filtro magico che, benché fasullo, si rivelerà efficace. Aleksandra Kurzak, che dà voce e corpo al personaggi,o è alla sua prima volta all'Opera di Roma. Con lei si alternerà Ruth Iniesta il 12 e 14 gennaio, l'innamorato è John Osborn, molto amato dal pubblico italiano e romano, che nelle stesse date si alternerà con Juan Francisco Gatell. Il Coro è istruito da Ciro Visco.

Rappresentato per la prima volta a Milano il 12 maggio 1832, l'Elisir d'amore fu composto da Donizetti in soli quattordici giorni su libretto di Felice Romani. Al Teatro Costanzi è stato rappresentato 51 anni dopo la prima assoluta, il 29 novembre 1883. Dopo la prima dell'11 gennaio alle 20 in diretta su Radio3 Rai, L'elisir d'amore avrà quattro repliche fino al 15 gennaio.

