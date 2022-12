Amadeus, vicenda Madame a Sanremo al momento non è un problema

(ANSA) - PERUGIA, 30 DIC - "La vicenda Madame al momento non è un problema e potete fare copia e incolla di quanto ho detto due giorni fa, perché da allora non è cambiato niente": lo ha detto Amadeus a Perugia, durante la conferenza stampa di presentazione de "L'anno che verrà", rispondendo ad alcune domande su Sanremo. Il nome della cantante Madame è comparso nei giorni scorsi - insieme a quello della tennista Camila Giorgi - in un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid al fine di ottenere il Green pass. Sulla questione è intervenuto anche Stefano Coletta, direttore Intrattenimento Prime Time: "La Rai da sempre, quando ci sono situazioni come questa, attende che la giustizia faccia il suo corso" ha detto. "L'artista ora è solo indagata, c'è quindi presunzione di innocenza e bisogna aspettare" ha concluso. (ANSA).