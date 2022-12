Addio a Elio Cipri, grande discografico e talent scout

Addio a Elio Cipressi, detto Cipri, uno dei grandi discografici e talent scout della musica italiana, padre della cantante Syria e del promoter Giorgio.

Aveva 74 anni ed è scomparso a Roma. A darne l'annuncio è proprio la figlia con un post pubblicato su Instagram.

"Non è stato per niente facile dirti addio", scrive Syria sul suo profilo social nel post corredato da una foto del padre.

"Ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci qualcosa. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante, anche quando discutevamo per le stupidaggini!! Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme.

Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come faro' senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo. Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte".

Elio Cipri inizia la sua carriera negli anni Sessanta e ottiene proprio in quel periodo il posto a "Un Disco per l'Estate". Nel tempo è poi stato riferimento nella comunicazione musicale, nonché talent scout, curando l'ufficio stampa di numerosi artisti e organizzando appuntamenti di punta nel settore.

Al post pubblicato dalla figlia Syria hanno risposto tanti amici. Tra questi spiccano le parole di Jovanotti ("il grande Cipri") e Nek ("Elio. Tutte le volte che ci vedevamo ci piaceva ricordare i miei inizi in Fonit Cetra. Quando c'eri tu che migliaia di volte mi hai affiancato è accompagnato. Un abbraccio stretto a voi tutti in famiglia. Vi sono vicino.")