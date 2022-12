Maneskin, Tom Morello nel nuovo singolo Gossip fuori a gennaio

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Dopo Iggy Pop, Tom Morello. I Maneskin hanno annunciato la collaborazione con un altro fuoriclasse. Il chitarrista dei Rage Against the Machine (ma anche degli Audioslave, dei Prophets of Rage, per un certo periodo della E Street Band di Bruce Springsteen e molto altro) sarà presente nel nuovo singolo della band italiana. Il pezzo s'intitola Gossip e uscirà il 13 gennaio. Una settimana dopo verrà pubblicato il nuovo album del gruppo, Rush, annunciato per il 20 gennaio prossimo.

Attraverso l'account Twitter la band ha pubblicato anche la tracklist di Rush, che si compone di 17 brani, alcuni già noti al pubblico come: Supermodel, The loneliest, Mammamia, Kool Kids e Il dono della vita. Tra i brani di Rush è presente un brano intitolato Mark Chapman. Che è il nome del folle che l'8 dicembre del 1980 assassinò John Lennon con quattro colpi di pistola davanti al Dakota Buolding, la residenza newyorkese dell'ex Beatle. (ANSA).