Paola Turci, il 9 dicembre esce il nuovo singolo "Caramella"

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Esce il 9 dicembre "Caramella" (Bambini srl / distribuito da Believe), il nuovo singolo di Paola Turci, prodotto da Diego Calvetti. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico indipendente della cantautrice e segna il suo ritorno sulla scena musicale dopo tre anni dal suo ultimo album "Viva da morire".

"Caramella" è diretto e allo stesso tempo intimo, colorato di ironia e adatto a tracciare il nuovo percorso di Paola Turci permeato di realismo, evidenziandone dicotomie e contraddizioni.

Nel brano, scritto da Paola Turci, Giuseppe Anastasi e Diego Calvetti, si fondono nuove sonorità e forme di scrittura contemporanee che presentano una Paola cantautrice del tutto innovativa e mai vista prima, attraversata da un cambiamento interiore e dalla voglia di raccontarsi e raccontare, oltrepassando le consuete modalità di composizione e interpretazione mettendosi in gioco senza filtri.

In concomitanza con l'uscita del suo nuovo singolo, Paola Turci sta continuando a portare in scena nei teatri italiani la nuova versione di "Mi amerò lo stesso", un monologo che si ispira alla sua autobiografia che ha debuttato nel 2016 con grande successo di pubblico e critica.

Queste le prossime date: 10 dicembre Atessa, 11 dicembre Città Sant'Angelo (PE), 17 dicembre Botticino, 19 dicembre Celano (AQ), 7 gennaio Pesaro. (ANSA).