Il ritorno di Achille Lauro, esce il nuovo singolo Che sarà

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Achille Lauro torna sulla scena con un nuovo singolo, Che sarà, disponibile da venerdì 25 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio: una ballad intima in cui l'artista si interroga su un futuro comune a tutti, prodotta da Gow Tribe e Gregorio Calculli per Elektra Recoirds / Warner Music Italy. "Immagina com'è essere soli al mondo. E a noi sta notte ci fa ridere. E moriremo un giorno. Noi". "Carissimi giornalisti, è sempre un piacere scrivervi", dice Achille Lauro. "Spero di trovarvi bene. Non ci sentiamo da un po' di tempo. Sono stati mesi impegnativi con il tour e con infinite session creative delle quali non posso fare a meno.

Oggi vorrei farvi qualche domanda. Come vi chiamate? Qual è la vostra data di nascita, dove siete nati? Di che gruppo sanguigno siete? Vi siete mai sentiti felici, amati? Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù? Vi siete mai chiesti che sarà? Ecco, questo è quello che mi sono chiesto quando ho scritto questo brano. So che voi conoscete la nostalgia per qualcosa che non tornerà. L'adolescenza e la piena maturità. La consapevolezza di quello che il passato e il futuro hanno già scritto per noi. Ed è per questo che so che mi capite. Vi affido questa carta straccia. Abbiatene cura. Ne rideremo un giorno". Il 24 novembre alle 21, in diretta sul profilo Instagram dell'artista, la prima assoluta digital del nuovo brano. (ANSA).