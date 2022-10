Kirill Petrenko Direttore dell'Anno secondo Opernwelt

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Kirill Petrenko, direttore principale dei Berliner Philharmoniker, è stato nominato direttore d'opera dell'anno dalla rivista mensile tedesca Opernwelt. Il riconoscimento gli è stato attribuito per l'esecuzione della Dama di Picche di Cajkovskij che Petrenko e l'orchestra hanno proposto lo scorso aprile al Festival di Pasqua di Baden-Baden.

"Petrenko non è un mago - spiega la motivazione -, è un direttore. Come tale, miscela la buona vecchia scuola russa di uno Yevgeny Mravinsky con i risultati che emergono dall'abbagliante lignaggio dei Berliner di Bülow-Furtwängler-Karajan. Petrenko mette in discussione pathos e stereotipi, struttura in modo meticoloso i processi tonali, motiva i punti culminanti mai da considerazioni teatrali superficiali. In breve l'analisi e la compenetrazione si combinano felicemente nel suo lavoro".

E' la sesta volta che Kirill Petrenko viene nominato direttore dell'anno dalla giuria di Opernwelt. La produzione presentata al Festival di Pasqua è stata seguita da concerti alla Philharmonie Berlin, ora disponibili nella Digital Concert Hall. Nel 2023 le produzioni d'opera con Kirill Petrenko e i Berliner Philharmoniker al Festival di Baden-Baden continueranno con 'La donna senz'ombra' di Richard Strauss. (ANSA).