Eminem & 50 Cent insieme nel singolo "Is this love (09)"

Si tratta di una collaborazione inedita del 2009 - prodotta da Dr Dre insieme a Trevor Lawrence Jr e dallo stesso EMINEM nel periodo di "Relapse" - e pubblicata per la prima volta nel recente greatest hits album della star di Detroit intitolato "Curtain Call II", che ha raggiunto la posizione #6 della classifica Billboard.

Eminem, uno degli artisti ad aver ottenuto durante la sua carriera il maggior numero di certificazioni con milioni di copie vendute dei suoi album e miliardi di stream accumulati, ha vinto di recente anche un Emmy Award insieme a Dr. Dre e Snoop Dogg per l'abbagliante performance al Super Bowl Half Time.

