Il Volo, sold out alla Mohegan Sun Arena in Connecticut

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Il Volo porta il Bel canto in giro per il mondo, e raccoglie successi e sold out. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono attualmente impegnati in un tour mondiale, che tocca quattro continenti in 7 mesi. Tra Canada e USA si esibiscono in 17 città, nei teatri e nelle arene davanti a migliaia di persone (fino al 15 ottobre). Sabato 17 settembre hanno infiammato la Mohegan Sun Arena di Uncasville, Connecticut, sold out con 10mila persone.

Il 27 settembre il trio si esibirà al Radio City Music Hall di New York, dove già più volte nella sua carriera ha registrato il tutto esaurito. Il tour continua poi in Australia e torna in Italia a dicembre nei palasport di Torino, Milano e Roma.

