Finardi canta Fossati in Una Notte in Italia

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Una notte in Italia è il nuovo brano, già fuori, di Eugenio Finardi che anticipa il disco in uscita il 14 ottobre dal titolo Euphonia Suite e in cui ricanta Ivano Fossati.

Euphonia Suite nasce dall'intesa che si è sviluppata con il pianoforte suonato da Mirko Signorile ed il sax di Raffaele Casarano che collaborano con Eugenio da più di dieci anni sempre alla costante ricerca del senso profondo della Musica e della sua straordinaria capacità di metterci in contatto con l'Assoluto Cosmico.

"Una Notte in Italia - racconta Finardi - ha su di me un potere magico ed inquietante. Ivano mi racconta come io non sarei mai riuscito a fare. Non so razionalmente perché ma non riesco a cantarla senza che mi venga un groppo alla gola e le lacrime agli occhi. Tocca corde profonde della nostra identità personale e nazionale. Ogni pennellata è densa di senso e, proprio perché 'antica', in questo particolare momento, questa canzone racconta il nostro futuro. Che arriva, chissà se ha fiato?" Il nuovo progetto Euphonia Suite è una suite, cioè un unico lungo brano che porta l'ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull'umana condizione. Dopo anni in cui Finardi ha alternato nei suoi concerti l'esecuzione delle sue composizioni alla narrazione e all'analisi parlata, quasi una conversazione con il suo pubblico, in Euphonia si abbandona al flusso musicale, alla costante ricerca di un senso ulteriore ed interiore. (ANSA).