Paola Turci e Francesca Pascale, nozze a Montalcino

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 30 GIU - Fiori d'arancio per la cantautrice Paola Turci e la ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. Il rito sarà celebrato sabato 2 luglio in Comune a Montalcino (Siena) mentre i festeggiamenti serali dovrebbero tenersi nel castello di Velona, luogo da sogno sempre nel cuore della Val d'Orcia.

Il legame d'amore tra le due donne, 57 anni la cantante e 36 Pascale, era stato ufficializzato dalla pubblicazione di una foto su uno yacht su un settimanale pochi mesi dopo la rottura con Berlusconi. Secondo quanto si apprende, la coppia avrebbe richiesto il massimo riserbo sulle nozze che dovrebbero celebrarsi in maniera intima e riservata a pochi invitati.

(ANSA).