Musica: Duran Duran dedicano Ordinary world a popolo ucraino

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 24 GIU - "Wild Boys", in apertura, poi i grandi classici come "Notorious", "Planet Earth", "The Reflex" o "Save a Prayer" e "Ordinary world", che Simon Le Bon ha voluto dedicare al popolo ucraino. E' andato in scena ieri sera in Versilia a Lido di Camaiore (Lucca) davanti a 6mila fan, nell'ambito del festival La Prima Estate, il concerto dei Duran Duran, unica data nazionale per la band inglese, in occasione dei 40 anni di "Rio", l'album che sancì il loro grande successo. "Non dobbiamo rinunciare alla speranza e a credere nel genere umano" ha dichiarato Le Bon prima di intonare Ordinary World.

In concerto la stessa sera anche i Bluvertigo, tornati dal vivo dopo il congelamento del gruppo nel 2001.

"Una sorta di congiunzione astrale ci ha permesso di riunirci per introdurre dal vivo la band che più ci ha ispirato nella nostra carriera" ha dichiarato Andy, il tastierista dei Bluvertigo, poco prima di salire sul palco. I Bluvertigo, capitanati da Morgan, hanno presentato una scaletta ragionata di loro grandi successi degli anni 90 come "L'assenzio" "La Crisi" e "Altre Forme di Vita", ma anche pezzi meno noti e da riscoprire quali "Finchè saprai spiegarti" o "Complicità".

