Esce oggi "Carolina", nuovo singolo di Taylor Swift

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nuovo singolo per Taylor Swift: esce il 24 giugno "Carolina", brano presente nella colonna sonora del film "Where the Crawdads Sing". La pellicola arriverà nelle sale americane il 15 luglio e in Italia il 13 ottobre.

"Circa un anno fa - racconta la cantautrice americana - ho scritto una canzone su una storia incredibile, la storia di una ragazza che viveva sempre all'esterno, ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale. La giustapposizione della sua solitudine e indipendenza. Il suo desiderio e la sua quiete. La sua curiosità e paura, tutte aggrovigliate. La sua persistente gentilezza e il tradimento del mondo nei suoi confronti".

"Carolina" segna una nuova tappa della collaborazione di Taylor Swift con il mondo cinematografico e seriale, dopo l'uscita di "This Love (Taylor's Version)", la celebre canzone ripubblicata dall'artista e presente nella colonna sonora di "The Summer I Turned Pretty", la nuova serie targata Amazon Prime. La cantautrice è attualmente impegnata nella riscrittura di alcuni dei suoi progetti discografici passati. (ANSA).