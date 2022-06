Eros Ramazzotti, su youtube il video del nuovo singolo "Ama"

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - A due settimane dall'annuncio globale di Battito Infinito - il nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti disponibile dal 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International - è su youtube il video ufficiale del primo singolo "Ama", brano del ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale, da subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo.

Da un'idea di Eros, il film di Ama è un messaggio d'amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all'amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere, celebrando questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura. L'artista ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e Aurora, nata dalla loro unione. AMA è un auspicio, un imperativo, un invito a vedere il mondo con occhi nuovi in un momento complesso e in un'epoca in cui l'odio e il rancore sono troppo presenti. AMA il tuo prossimo, AMA te stesso, AMA le persone che ti stanno accanto e quelle che hanno arricchito la tua vita, con cui l'amore non è mai finito ma ha saputo trasformarsi in forma nuova, diversa ma altrettanto significativa.

Il videoclip diretto da Alex Tacchi, è stato girato nello studio CR49, primo e unico in Italia - tra i più grandi in Europa - ad avere un set di virtual production su schermi a led: una tecnologia avanzata in grado di produrre vere e proprie magie degne delle migliori produzioni cinematografiche.

Scenografie virtuali astratte create con software di animazione dei mondi 3D - utilizzati anche per il metaverso, che consentono di dare vita a un ponte comunicativo tra le telecamere e il set, ricreando prospettive di ripresa estremamente realistiche.

AMA, il disco BATTITO INFINITO, così come i brani storici che hanno contribuito al successo di EROS, comporranno la scaletta del World Tpur che - dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea - partirà il 30 ottobre da Los Angeles per sessanta date in tutto il mondo: la prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. (ANSA).