Paul McCartney: regalo di compleanno da Springsteen e Bon Jovi

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Regalo di compleanno per Paul McCartney: Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi sono saliti sul palco al concerto al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per festeggiare l'ex Beatle che domani compie 80 anni.

Lo show era l'ultima tappa americana del tour "Got Back" di Sir Paul: la presenza di Bruce e Jon e' stata la ciliegina sulla torta per i 50 mila fan arrivati per applaudire il leggendario "Macca", tornato a far musica dal vivo dopo oltre due anni di pandemia.

"Li avevo visti assieme al Madison Square Garden nel 2017 cosi' sapevo che sarebbe stata una possibilita'", ha detto Brian Marschhauser, arrivato allo stadio da Yorktown nello stato di New York: "Ma ugualmente non riuscivo a credere alle mie orecchie quando Paul ha presentato Bruce e il pubblico e' andato in delirio".

Il MetLife non e' lontano da Asbury Park: "Ho una sorpresa per voi. Ci ha raggiunto un ragazzo del posto", ha detto Sir Paul introducendo Springsteen con cui poi ha cantato "Glory Days' e "I Wanna Be Your Man". A sua volta il Boss ha fatto gli auguri al mito della musica - "Altri ottant'anni di giorni di gloria" - poco prima di venir sostituito da Bon Jovi - in mano una manciata di palloncini liberati verso il cielo - per la tradizionale "Happy Birthday" a cui si e' unito il coro degli spettatori.

Chiuso con una selezione da "Abbey Road" la tournee americana, il festeggiato non ha comunque finito di viaggiare.

Paul tornera' nella nativa Inghilterra per cantare il 25 giugno al Festival di Gladstonbury. (ANSA).