Musica: Festival Pontino, in scena talenti e giovani promesse

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Oltre venti concerti, solisti di fama internazionale, ensemble, formazioni cameristiche e giovanissimi talenti che spazieranno dalla musica antica e barocca ai suoni di oggi anche con incursioni originali nel pop.

E' il ricco calendario del Festival Pontino di Musica in programma dal 2 al 31 luglio nel borgo e del Castello Caetani di Sermoneta, nel chiostro rinascimentale di Sant'Oliva a Cori, nel meraviglioso Giardino di Ninfa e a Latina. "Sarà un festival generoso di eventi e novità, nonostante le incertezze economiche del momento'' ha detto Elisa Cerocchi, presidente del Campus Internazionale di Musica di Latina che organizza gli spettacoli.

L' edizione numero 58 del Festival vede l'avvio di due nuove collaborazioni, con l'Accademia Walter Stauffer di Cremona e la Scuola di Musica di Fiesole, che si uniscono a quelle già attive con la Civica Scuola Claudio Abbado di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Infine, i Corsi internazionali di perfezionamento, aperti a studenti da tutto il mondo, animeranno il borgo di Sermoneta nel periodo del festival. L'inaugurazione di sabato 2 luglio sarà al Castello Caetani di Sermoneta con l'Ensemble Apollon in due Quintetti per archi di Mozart. Il 31 luglio la chiusura sarà affidata a Isabella Paruzzo, la più giovane musicista ad esibirsi al Festival Pontino: veronese, 11 anni, nota per aver incantato il pubblico di Italias' Got Talent ed essere arrivata in finale a The Voice Kids Germany. (ANSA).