Lorenzo Fragola pubblica video dopo attacco panico, "Parlatene"

"Questo video l'ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un'esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c'è vergogna alcuna". Lo scrive Lorenzo Fragola in un breve video pubblicato su TikTok in cui respira a fatica a seguito di attacco di panico avuto in piena notte.

Il cantante vincitore di X Factor, che ultimamente sui social ha ammesso di aver subito un lutto e di non stare passando un periodo semplice, non è il primo personaggio famoso ad ammettere di soffrire di questo disturbo e di ansia. Da Chiara Ferragni a Madame, da Justin Bieber a Marco Melandri, da Ariana Grande ad Alessandro Gassman, da Adele al principe Harry sono tantissimi i vip che hanno ammesso di aver sofferto ora o nel passato per questo motivo e tutti hanno invitato a non vergognarsene e a farsi aiutare.

Fragola ha ricevuto moltissime attestazioni di sostegno e affetto ma anche varie da critiche da haters che lo hanno accusato "di essersi inventato tutto". Il giovane ha risposto che il suo unico intento era quello di sensibilizzare i suoi follower su un tema molto importante come la salute mentale.

"Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente - ha detto - che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi".