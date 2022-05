Musica romantica francese, a Parigi il Festival Bru Zane

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Suoni e melodia all'epoca di Napoleone Bonaparte e l'universo di César Franck. Su queste linee si sviluppa a Parigi il nono festival Palazzetto Bru Zane dedicato alla musica romantica francese con un calendario di sette concerti dal 1 al 29 giugno sette concerti. Ad aprire gli appuntamenti sarà Hulda di César Franck, opera lirica di soggetto drammatico presentata in forma di concerto al Théâtre des Champs-Élysées con l' Orchestre Philharmonique Royal di Liegi e il Coro da Camera di Namur diretti da Gergely Madaras, per celebrare il bicentenario della nascita del compositore belga. A Franck saranno dedicati altri tre incontri di musica sinfonica: César Franck - Portrait alla Philharmonie di Parigi in collaborazione con Les Siècles ,diretti da François-Xavier Roth e Bertrand il 2 giugno; un programma con organo con l'Orchestre Colonne diretta da Marc Korovitch nella chiesa di Sainte-Clotilde il 15 giugno e Parigi romantica alla Salle Gaveau, con l'Orchestre Lamoureux diretta da Adrien Perruchon il 19 giugno.

L'opera sarà protagonista con Phryné di Camille Saint-Saëns all'Opéra Comique l'11 giugno e La Vestale di Gaspare Spontini in forma di concerto al Théâtre des Champs-Élysées il 22 giugno. Alla mélodie con orchestra sarà dedicato il concerto di chiusura del 29 giugno, con l'Orchestre de chambre de Paris, Hervé Niquet e sette solisti internazionali al Théâtre des Champs-Élysées.

Il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede a Venezia e promuove la riscoperta e la diffusione a livello internazionale del patrimonio musicale francese del periodo 1780-1920 con incontri, concerti e pubblicazioni. Si occupa di musica da camera e del repertorio sinfonico, sacro e lirico, e dei generi «leggeri» che caratterizzano lo spirito francese, chanson, opéra-comique, operetta. (ANSA).