Hit parade, Lazza al top, Fabri Fibra raddoppia

Si conferma al vertice della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti il rapper milanese Lazza, con Sirio, l'album che raccoglie i feat. di Geolier, Noyz Narcos, French Montana, Tory Lanez e Sfera Ebbasta. Alle sue spalle sul podio, entrambi in risalita di una posizione, Rkomi con Taxi Driver e Blanco - atteso domani con Mahmood sul palco della finale dell'Eurovision Song Contest con Brividi - con Blu celeste.

In quarta posizione Irama, con Il giorno in cui ho smesso di pensare, precede la prima new entry della settimana, Pornostalgia di Willie Peyote, il nuovo lavoro del rapper torinese che include collaborazioni con Samuel, Jake La Furia e Speranza, Emanuela Fanelli, Michela Giraud, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids e il producer bolognese Godblesscomputers. Al sesto posto si affaccia Turbe giovanili, il primo album di Fabri Fibra uscito nel 2002 e ora disponibile in versione cd, vinile e deluxe per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione, che debutta anche in vetta alla classifica vinili. In settima posizione stabile anche Caos, l'ultimo lavoro del rapper italiano già certificato Platino.

Ottava piazza per Sangiovanni con Cadere Volare. Chiudono la top ten Un verano sin ti, sesto album di Bad Bunny, che debutta al nono posto, e Paky con Salvatore.

Tra i singoli, si conferma leader il rapper Rhove con Shakerando.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 6 al 12 maggio:

1) SIRIO, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) BLU CELESTE, BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE, IRAMA (ATLANTIC-WARNER MUSIC)

5) PORNSTALGIA, WILLIE PEYOTE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

6) TURBE GIOVANILI, FABRI FIBRA (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

7) CAOS, FABRI FIBRA (EPIC-SONY MUSIC)

8) CADERE VOLARE, SANGIOVANNI (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

9) UN VERANO SIN TI, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC-THE ORCHARD)

10) SALVATORE, PAKY (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli più scaricati:

1) SHAKERANDO, RHOVE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

2) MAMMA MIA, SFERA EBBASTA & RVSSIAN (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) BRIVIDI, MAHMOOD E BLANCO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) BAGNO A MEZZANOTTE, ELODIE (ISLAND-SONY MUSIC)

5) EASY, SFERA EBBASTA & RVSSIAN FEAT. FILVIO FOREIGN (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Ecco, infine, la classifica dei vinili:

1) TURBE GIOVANILI, FABRI FIBRA (UNIVERSAL-UNIVERSAL MUSIC)

2) WE, ARCADE FIRE (COLUMBIA-SONY MUSIC)

3) GIURAMENTI, MINISTRI (WOODWORM-UNIVERSAL MUSIC)

4) PORNSTALGIA, WILLIE PEYOTE (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) SOLITO POSTO, SOLITI GUAI, TREDICI PIETRO (EPIC-SONY MUSIC).