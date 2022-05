Eurovision: Mahmood-Blanco e i Kalush, mashup dei brani sui social

"La musica ha la forza di unire", sono le parole scelte dalla Kalush Orchestra, il gruppo ucraino in gara all'Eurovision Song Contest con la canzone Stefania, per accompagnare su Instagram il video che li vede insieme a Mahmood e Blanco, in corsa con Brividi, impegnati in un mashup dei rispettivi brani. Una breve clip condivisa anche dai due artisti italiani sui social. Nel mix tra Brividi e Stefania Mahmood e Blanco sono accompagnati dai Kalush al pianoforte e al flauto.